Токио, , 04:26 — REGNUM SEGA объявила, что в октябре 2022 года выпустит на рынок Японии ретро консоль Mega Drive Mini 2 (Genesis Mini 2). Об этом 3 июня сообщил портал Wccftech.

Игровая приставка Sega Mega Drive Marco Verch

Устройство появится в продаже 27 октября 2022-го. В компании отметили, что на Mega Drive Mini 2 будут предустановлены 50 классических видеоигр. Кроме популярных проектов в библиотеке будут присутствовать игры, которые никогда не выходили ни на Mega Drive 2, ни на Genesis, к примеру — Fantasy Zone.

Владельцы Mega Drive Mini 2 смогут сыграть, в частности, в Bonanza Bros., Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Shining Force CD, Shining in the Darkness, Sonic CD, Thunder Force IV и Virtua Racing. SEGA выложила в Сеть рекламный трейлер проекта.

Напомним, оригинальная Mega Drive, принадлежащая к четвёртому поколению игровых приставок SEGA, впервые вышла в продажу в Японии 29 октября 1988 года. В США эта консоль продавалась под названием SEGA Genesis.

