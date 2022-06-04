Москва, 4 июня, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Некоторые категории российских граждан имеют право на получение дополнительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), заявила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В интервью агентству «Прайм» она сообщила, что на такие выплаты могут рассчитывать герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов, ветераны и члены семей погибших ветеранов, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Кроме того, ЕДВ могут быть получены представителями отдельных профессий, в том числе членами экипажей воздушных судов гражданской авиации, работниками организаций угольной промышленности, лицами, работающие на Крайнем Севере.

Еще одной категорией граждан могут быть безработные, которые постоянно ухаживают за престарелыми людьми, нуждающимися в постоянной помощи, или за пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. В указанном случае размер ежемесячных выплат составляет 1200 рублей.

Для того, чтобы получать ЕДВ, гражданам следует обратиться с заявлением в ПФР или МФЦ. Исключение сделано для только инвалидов, которым выплаты начисляются автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года у российских пенсионеров, уволившихся с работы в феврале 2022 года, увеличен размер пенсионных выплат.