Лос-Анджелес, США, 4 июня, 2022, 04:13 — ИА Регнум. В больнице города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) в результате нападения человека с ножом пострадали не менее трёх человек. Об этом со ссылкой на местные власти 3 июня сообщает газета Los Angeles Times.

Maarten Van Damme Нож

Получившие ножевые ранения пострадавшие находятся в критическом состоянии, их доставили в центр травматологии. По предварительной информации, один из них является медицинским работником.

В настоящее время в медучреждении проведена частичная эвакуация. Подозреваемый, задержать которого сразу после произошедшего не удалось, забаррикадировался в одной из палат.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате стрельбы на парковке рядом с церковью в американском штате Айова.