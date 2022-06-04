Сан-Матео, США, , 04:11 — REGNUM Sony продала в мире уже более 20 млн экземпляров консоли PlayStation 5, как сообщила журналистам старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Вероника Роджерс. Об этом 3 мая сообщает портал GamesIndustry.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) продала более 20 миллионов консолей PlayStation 5 по всему миру», — сказала Роджерс. Она заверила тех людей, которым пока не удалось приобрести устройство из-за дефицита, что в 2022 году Sony собирается «значительно увеличить производство консолей».

Напомним, PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. Таким образом, вышеупомянутых показателей продаж консоли нового поколения компании удалось добиться за полтора года.

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