Париж, , 03:54 — REGNUM Бывшего президента и директора Лувра Жан-Люк Мартинес подозревают в причастности к фальсификации документов на артефакты эпохи древнеегипетского фараона Тутанхамона и отстранили от части обязанностей посла по международному сотрудничеству в сфере культурного наследия. Об этом сообщила 3 июня радиостанция France Info.

Тутанхамон и его жена Анхесенамон Pataki Márta

Уточняется, что согласно данным министерства культуры Франции, решение об отстранении Мартинеса было принято в связи с ожиданием судебного решения по делу о подделке документов на артефакты эпохи Тутанхамона. Экс-главу Лувра, руководившего музеем в течении восьми лет, подозревают к причастности к фальсификации сертификатов происхождения нескольких артефактов.

Кроме того, французское министерство культуры создаст комиссию, которая даст оценку по процессу покупки культурных ценностей. Ожидается, что результаты расследования будут получены до конца лета.

Французские следователи предъявили обвинение возможным участникам группы злоумышленников, действовавших в Лувре. По данным следствия, предполагаемые преступники подозреваются в подделке документов на артефакты эпохи Тутанхамона.

Проверяется причастность к преступной группе Мартинеса и двух известных египтологов. Следствие выдвинуло версию, что экс-глава Лувра мог допустить фальсификацию сертификатов происхождения как минимум пяти древнеегипетских артефактов. В их число входит розовая гранитная стела Тутанхамона, которая была приобретена отделением Лувра в Абу-Даби. Стоимость стелы составила несколько десятков миллионов евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Жан-Люк Мартинес был помещен под стражу в помещении центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

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