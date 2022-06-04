Порт-Вила, , 03:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов тихоокеанского островного государства Вануату, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Вануату eGuide Travel

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к северо-востоку от населенного пункта Исангела, а его очаг залегал на глубине около 209 км. Сведений о разрушениях и пострадавший нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня недалеко от портового города Антофагаста на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7. Руководитель национального сейсмологического центра при Чилийском университете Марио Пардо заявил, что в регионе наблюдается аномальная сейсмическая активность из-за частых подземных толчков.

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