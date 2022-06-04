Запорожье, Украина, , 03:16 — REGNUM Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была нейтрализована в Запорожской области. Об этом 4 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Рогов, ДРГ террористов президента Украины Владимира Зеленского была нейтрализована в Мелитопольском районе. По словам Рогова, в группу входили хорошо подготовленные боевики, имевшие непосредственное отношение к украинским спецслужбам.

Рогов отметил, что оказавшие сопротивление при задержании члены ДРГ были ликвидированы. В связи с произошедшим было начато расследование, ведутся следственные действия.

Напомним, Херсонская область и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. В регионах работают военно-гражданские администрации, идёт восстановление торговых связей с Крымом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов пояснил: тот факт, что украинские боевики пытаются наносить удары по мирным жителям освобождённых территорий, подтверждает: Украина не считает их своими гражданами.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская оккупация Херсонской области и Запорожья закончилась — Аксёнов