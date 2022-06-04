Вашингтон, 4 июня, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ». Об этом пишет издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, самолеты указанной серии являются оптимальным и быстрым решением для помощи киевскому режиму. В Politico напомнили, что бойцы Нацгвардии Калифорнии с 1990-х годов участвуют в обучении украинских боевиков, а командование этого американского подразделения помогает Киеву в лоббировании просьб на предоставление военной помощи со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции якобы получает от других стран самолеты и запасные части к ним. Через день он опроверг свои слова о таких поставках.

21 мая портал Onet сообщил, что Польша передала Украине запчасти и вооружение для истребителей МиГ-29.