Лондон, , 02:53 — REGNUM Британская телекоммуникационная группа Truphone, владельцем которой являются российский бизнесмен Роман Абрамович и его партнёры, будет продана двум предпринимателям из Европы за £1. Об этом 3 июня сообщила газета Financial Times.

Роман Абрамович John Dobson

Уточняется, что сделка будет полностью завершена уже в июне. Решение о продаже оператора связи Truphone было принято в связи с санкционными мерами, наложенными на Абрамовича властями Евросоюза и Великобритании. Абрамович является владельцем 23% акций компании, остальная часть акций принадлежит его партнёрам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

Отмечается, что новые владельцы, по условиям сделки, будут обязаны инвестировать в компанию более £10 млн, а также займутся погашением долгов компании. В условиях сделки указано, что в случаев возрастания стоимости компании её нынешние владельцы получат до трети средств, которые они инвестировали в Truphone.

Новыми владельцами компании называют немецкого предпринимателя Хакана Коча, который занимается подержанными автомобилями, ему будет принадлежать 90% компании. Оставшиеся 10% достанутся его партнёру по бизнесу Пирроссу Куссиосу, который раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

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