Варшава, 4 июня, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Суд в Польше оправдал политического беженца из Белоруссии, который в марте прошлого года незаконно пересëк белорусско-польскую границу. Об этом сообщает издание Wyborcza.

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В своëм решении суд сослался на Женевскую конвенцию, которая запрещает привлечение к ответственности беженцев за незаконное пересечение границы. В итоге судья оправдал гражданина Белоруссии, а также прекратил дело в отношении его подруги и еë мужа, которые встретили мужчину возле границы.

Как сообщалоИА REGNUM, в марте 2021 года Виталий из Бреста, спасаясь от преследования на родине, незаконно переплыл пограничную реку Буг. В Польше мужчина получил статус беженца. Позже к нему в Варшаву перебрались жена и сын. Однако польские власти возбудили против активиста уголовное дело за незаконное пересечение границы. Ему грозило до 3 лет лишения свободы, а его друзьям — от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.