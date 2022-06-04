Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате подрыва автомобиля с миротворцами Организации Объединенных Наций 3 июня, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Миротвроцы ООН в Мали Defensie.nl

Кроме того, еще двое военнослужащих миссии получили ранения. Дюжаррик напомнил, что это уже шестой по счету подобный инцидент в стране с 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на западе Мали был обстрелян автомобиль с сотрудниками Красного Креста, из-за чего погибли два человека.

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