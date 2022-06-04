Минск, , 02:28 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к главам национальных комиссий зарубежных стран по делам ЮНЕСКО, выразив крайнюю обеспокоенность в связи со строительством Польшей пограничной стены на территории Беловежской пущи. Об этом 3 июня сообщил белорусский телеканал СТВ.

Владимир Макей Mfa.gov.by

«Белоруссия призывает Польшу остановить строительство стены на территории объекта Всемирного наследия и обращается к международному сообществу с просьбой поддержать позицию официального Минска в этом вопросе», — говорится в обращении Макея.

Министр обратил внимание на то, что строительство стены приводит к гибели животных, а также отметил, что действия польской стороны нарушают положения Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, согласно которой государству-участнику следует принимать все необходимые меры для обеспечения охраны и сохранения культурного и природного наследия, расположенного на его территории.

Как сообщало ИА REGNUM, польские власти начали строительство заграждения на границе с Белоруссией с связи с миграционным кризисом прошлого года, когда в Польшу с территории Белоруссии пытались проникнуть тысячи уроженцев Ближнего Востока и Африки.