Женева, Швейцария, , 02:37 — REGNUM Запад занимается дезинформацией, политической цензурой и ущемляет свободу выражения мнений. Об этом заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях Лариса Бельская, выступая на семинаре по борьбе с дезинформацией в интернете на полях Всемирного саммита по информационному обществу в Женеве, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

По словам Бельской, под предлогом борьбы с дезинформацией о спецоперации России на Украине Запад проводит зачистку информационного поля в своих странах, блокируя ресурсы, которые транслируют альтернативную точку зрения на ситуацию в регионе и выступают против западного мейнстрима.

Представитель Белоруссии отметила, что «подобные действия вряд ли согласуются с международными и европейскими стандартами в сфере свободы доступа к информации и плюрализма мнений, но скорее напоминают «охоту на ведьм» и откровенную политическую цензуру».