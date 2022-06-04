Берн, 4 июня 2022, 02:05 — REGNUM Швейцарские власти разрешили европейским странам реэкспорт на Украину компонентов для военной техники, приобретенных у Швейцарии. Об этом сообщает федеральный совет государства.
В Берне считают, что такие операции не нарушают нейтралитет Швейцарии. Ранее швейцарская сторона неоднократно отзывала третьим странам отправлять Киеву свою военную технику.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня власти Швеции объявили о планах отправить на Украину новую партию оружия, в которую войдут противокорабельные комплексы Robot 17, а также 5000 противотанковых комплексов и автоматы.
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