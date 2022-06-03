Берн, 4 июня, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Швейцарские власти разрешили европейским странам реэкспорт на Украину компонентов для военной техники, приобретенных у Швейцарии. Об этом сообщает федеральный совет государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

В Берне считают, что такие операции не нарушают нейтралитет Швейцарии. Ранее швейцарская сторона неоднократно отказывала третьим странам отправлять Киеву свою военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня власти Швеции объявили о планах отправить на Украину новую партию оружия, в которую войдут противокорабельные комплексы Robot 17, а также 5000 противотанковых комплексов и автоматы.