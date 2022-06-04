Брюссель, , 01:59 — REGNUM Перспективы вступления Финляндии в Североатлантический альянс обсудил с премьер-министром этой страны Санной Марин генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 3 июня сообщил сам политик на своей странице в Twitter.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Столтенберг уточнил, что в беседе с Марин, касающейся вступления Финляндии в НАТО, обсуждались необходимость учесть озабоченности Турции и продвижение заявок Осло и Стокгольма на членство в военном альянсе.

Напомним, заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО были официально вручены Столтенбергу 18 мая послами этих стран при НАТО.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Турцией этих двух стран в НАТО до тех пор, пока они не определят своё отношение к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше уверены в скором принятии Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, но процесс вступления займёт несколько месяцев.

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