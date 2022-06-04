Вашингтон, , 09:03 — REGNUM HBO не станет продлевать американский сериал «Воспитанные волками». Об этом сообщило издание Variety 3 июня.

Сериал «Воспитанные волками» Кадр из трейлера

Точная причина закрытия проекта не уточняется, однако долгое время создатели безуспешно пытались найти новую площадку для его дальнейшего показа. Стоит отметить, что первый сезон «Воспитанных волками» стал самым успешным сериалом HBO Max.

Напомним, что премьера первого сезона «Воспитанных волками» состоялась в сентябре 2020 года. Шоураннером сериала выступил Аарон Гузиковски («Пленницы»), а продюсером стал Ридли Скотт («Чужой»).

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