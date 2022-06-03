Богота, 4 июня, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Полиция Колумбии арестовала пять человек, которых подозревают в причастности к убийству парагвайского прокурора Марсело Печчи. Об этом 3 июня заявил колумбийский президент Иван Дуке, сообщает агентство Reuters.

Victor Задержание

Преступление произошло 10 мая на острове Бару недалеко от города Картахена, где прокурор находился на отдыхе вместе с женой. Колумбийские власти считают, что убийство Печчи могло быть связано с его деятельностью, которая часто касалась расследования крупных дел о наркоторговле и отмывании денег.

Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоза заявил, что все пятеро подозреваемых были арестованы в городе Медельин. Их задержание стало результатом взаимодействия колумбийских и парагвайских властей Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая возле отеля в городе Гуаякиль в Эквадоре был убит адвокат Вальтер Вальехо, который защищал наркобарона, известного как «эквадорский Пабло Эскобар».