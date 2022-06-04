Вашингтон, 4 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп, недавно выигравший дело о клевете против бывшей супруги Эмбер Хёрд, хочет выпустить музыкальный альбом. Об этом 3 июня сообщило издание Deadline.

Jonas 528 Джонни Депп

Как сообщает источник, актёр планирует представить пластинку, записанную при участии гитариста Джеффа Бека. Потенциальный релиз проекта может состояться в июле 2022 года.

Напомним, что 1 июня 2022 года стало известно о том, что Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд. Теперь бывшая жена обязана выплатить актёру $8,35 млн.