Нью-Йорк, США, 4 июня, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 июня — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне умеренно-позитивного отчёта по американскому рынку труда и решения ОПЕК+. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 348,58 пункта (1,05%), до уровня 32 899,70 пункта. S& P 500 подешевел на 68,28 пункта (1,63%), до уровня 4108,54 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 304,16 пункта (2,47%), до уровня 12 012,73 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,39 (2,90%), до уровня $120,26 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 июня ростом.

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