Москва, 4 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Российская певица Юлианна Караулова вспомнила о том, как участвовала в телешоу «Фабрика звёзд». Об этом написал портал «Телепрограмма» 3 июня.

Кадр из интервью для Ляйсан Утяшевой Юлианна Караулова

По словам артистки, когда она только пришла в проект, то безумно боялась выступать перед Аллой Пугачёвой, которая на тот момент являлась руководительницей. Позднее Караулова всё же сумела перебороть страх, изменив своё мнение о Пугачёвой: «Я сразу поняла, что на самом деле Алла Борисовна — очень простая в общении и что, конечно, первое время мы все ее боялись, но она очень простой в хорошем смысле этого слова человек».

Напомним, что Юлианна Караулова стала финалисткой «Фабрики звёзд-5». Позднее певица присоединилась к группе 5sta Family, а в настоящий момент ведёт сольную деятельность.