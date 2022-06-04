4 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 08:42 — REGNUM В режиме реального времени весь мир может наблюдать за тем, как Запад на себе испытывает пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение. Неизбежностью же, на удивление всем, оказалось то, что российская экономика не ломается под натиском санкций, как прочили ей инициаторы этих ограничений. За развитием «экономической войны» против России внимательно следят популярные телеграм-каналы.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные политики, а также СМИ начинают признавать очевидное: на экономическом поприще Россия побеждает в противостоянии с Западом. Голоса эти звучат пока робко, констатация фактов происходит осторожно, чтобы не шокировать жителей «цивилизованного мира», которым десятилетиями рассказывали про «два процента» РФ в мировом ВВП. Однако заявления эти уже начались, а значит европейские, да и американские элиты приходят к пониманию, что на экономическом фронте им Москву так просто не одолеть.

«РФ выигрывает «экономическую войну» у Запада, антироссийские санкции не работают. Об этом пишет британская The Guardian. Автор материала Ларри Эллиотт отметил, что уже три месяца с тех пор, как Запад начал свою «экономическую войну» против России, и она идет не по плану. «Напротив, всё идет очень плохо», — пишет он. По его словам, санкции были введены не потому, что были лучшим решением, а потому что были лучше двух других вариантов: не делать ничего или вмешаться в военном формате. Однако и санкции, по его мнению, не привели к ожидаемым целям», — сообщил телеграм-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка».

В материале западного СМИ отмечается, что Москва без труда находит альтернативный рынок для своей энергетики. Экспорт российской нефти и газа в Китай в апреле 2022 года вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

«Европа лишь постепенно отказывается от своей зависимости от российских энергоресурсов, и поэтому немедленного финансового кризиса для Путина удалось избежать», — считает он. «Отмечается, что рубль, благодаря контролю за движением капитала и положительному сальдо торгового баланса, силен», — отмечает автор поста.

О том, насколько болезненно введенные ограничения бьют по тем, кто их инициировал, показывает уровень промышленной инфляции в Евросоюзе, которая демонстрирует рекордные показатели за всё время существования этого экономического блока.

«В апреле 2022 г. рост цен производителей (промышленная инфляция) установил новый рекорд — 37,2% в годовом исчислении в Еврозоне, — сообщил Евростат. 99,2% — составил скачок цен производителей в энергетическом секторе из-за антироссийских санкций. Это внесло основной вклад в рекордную промышленную инфляцию. На 25,1% выросли цены производителей на промежуточные товары, на 11,2% на потребительские товары длительного пользования», — сообщил телеграм-канал «КРИСТАЛЛ РОСТА».

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

Ожидаемо, что раньше всех на подобное развитие событий стали реагировать не в Евросоюзе, а в США. И хотя Вашингтон был главным инициатором ограничений против России, он же первым может пойти на попятную и смягчить санкции. С выгодой для себя, разумеется.

«Статья Байдена в «Нью-Йорк Таймс» стала хорошим примером того, как Америка пытается выпутаться из украинского кризиса. Уже сделано много шагов навстречу эскалации, поэтому развернуться и уйти США не могут. Однако текущий ход событий и общая оценка потерь заставляет задуматься», — отмечает телеграм-канал «Юрий Баранчик».

Автор поста обратил внимание на слова американского лидера о том, что США поставят Украине вооружение и уже согласованную ранее финансовую помощь. Но при этом Байден подчеркнул, что войны с Россией и причинять ей боль Америка не хочет. И в связи с этим Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары по российским территориям.

«В требованиях заставить Россию платить высокую цену Байден также сбавил на один-два тона, пояснив, что это нужно лишь для того, чтобы никто не последовал военному примеру и далее не последовал конец мирового порядка. Мол, ничего личного. Что вынуждает США идти на смягчение? Безрезультатность давления, когда Америка хочет избивать Россию, но не может. Заставляют чесать затылок военные победы России — очевидное продвижение в Донбассе, успешные действия в Херсонской и Харьковской областях. Туман войны рассеялся, и преимущество России на поле боя всё яснее. Но главное — внутренние проблемы США и давление, которое они испытывают», — написал ТГ-канал.

Однако тень сомнения, которая накрыла лицо хозяина Белого дома, не должна вызывать иллюзий. США не протягивают руку России, а лишь думают, как не увязнуть в том болоте, в которое сами же всех и завели. Единственная верная тактика для России — жёсткое следование своим интересам, отмечает «Юрий Баранчик».

Читайте ранее в этом сюжете: США пытаются удержать Китай от активной помощи РФ — экономист