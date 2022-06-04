Хартум, , 01:02 — REGNUM Один человек погиб в результате разгона акции протеста в суданской столице Хартум, сообщили в пресс-службе Центрального комитета врачей Судана.

Судан Nina R

Отмечается, что смерть наступила из-за множественных огнестрельных ранений, которые были получены демонстрантом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на центральный комитет врачей страны распространило информацию о том, что при разгоне акций протеста в Судане пострадали семеро человек.

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