Хартум, 4 июня, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате разгона акции протеста в суданской столице Хартум, сообщили в пресс-службе Центрального комитета врачей Судана.

Nina R Судан

Отмечается, что смерть наступила из-за множественных огнестрельных ранений, которые были получены демонстрантом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на центральный комитет врачей страны распространило информацию о том, что при разгоне акций протеста в Судане пострадали семеро человек.