4 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 08:15 — REGNUM В противостоянии России и коллективного Запада намечается новый виток эскалации. США приняли решение поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вооружение это, в зависимости от боекомплекта, способно бить на дистанции, превосходящие по своей дальности все виды оружия, которые сейчас есть у киевского режима, и представляет непосредственную угрозу для населенных пунктов России. Связанные с этим риски стали одной из главных тем обсуждения в российском сегменте Telegram.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего США планируют передать киевскому режиму четыре пусковых установки. За один залп установка может выпустить шесть реактивных боеприпасов 227-мм или одну тактическую ракету. В зависимости от используемых боеприпасов, системы HIMARS могут вести огонь на расстояние от 80 до 300 км. По данным Минобороны России, киевский режим планирует разместить установки в городе Шостка в непосредственной близости от границы с Россией», — сообщил телеграм-канал ANNA-NEWS.

Одобрив передачу этих РЗСО, в Вашингтоне заявили, что получили от Украины обещания не применять их в отношении объектов на территории России. Чего стоит «честное слово» Киева, известно уже давно — неонацистский режим всегда нарушал и устные, и письменные договорённости. К тому же излюбленная цель украинских боевиков — это не военные, а гражданские объекты.

К тому же опыт нападения на российскую территорию у киевского режима есть — приграничные с Украиной населенные пункты периодически подвергаются обстрелам, причем бьют, как правило туда, где российских военных нет, словно киевские власти нарочито демонстрируют свою приверженность террористическим методам борьбы. Поэтому наивно было бы ожидать, что у киевской хунты не появится соблазна ударить мощным оружием по территории РФ. Тем более, что и представители американской дипломатии как бы намекают, что, передав Киеву HIMARS, они не будут связывать ему руки в вопросах выбора цели.

«Соединенные Штаты не будут оказывать влияния на дальность стрельбы из РСЗО HIMARS, которые будут переданы Украине. Американский посол в Киеве Бриджит Бринк», — сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель».

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Российская сторона в свою очередь не оставила передачу американских РСЗО Украине без внимания. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ясно дал понять, что удар по территории РФ дорого обойдется его инициаторам.

«Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории России у ВС РФ не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений», — написал телеграм-канал «Кремлевский кейс».

Идею жестко пресекать даже попытки агрессии в отношении России, неотъемлемой частью которой является и Крым, поддержали в российском сегменте Telegram. Более того, многие авторы популярных сообществ считают, что сам факт передачи Украине вооружения, способного бить по территории РФ, является основанием для превентивного удара по центру принятия решений в Киеве.

«Хороший день был сегодня. Наконец признали, что пора лишить спокойствия Киев. Генштаб, минобороны, Верховная рада, офис президента, мосты, телевышки, электрические станции, хранилища ГСМ. Предупредить население, дать срок на эвакуацию, увидим, кстати, десятки тысяч автомашин, уезжающих на запад и север страны, и нанести удары. Потом еще раз. Никакого другого варианта понудить Киев отказаться от применения американских ракет с дальностью полета до 500 км — нет. И не надо ждать прилетов по нашей территории. Сам факт поставок этих установок и ракет является не просто красной линией, а жирной красной линией», — высказал свое мнение телеграм-канал «Политджойстик».

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