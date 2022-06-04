Мюнхен, Германия, 4 июня 2022, 00:51 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли и 30 пострадали в результате крушения поезда в федеральной земле Бавария на юге Германии 3 июня, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Авария произошла к северу от популярного горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен. 15 пострадавших были госпитализированы. Правоохранительные органы начали расследование причин случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство ТА3 распространил информацию о том, что на северо-западе Словакии столкнулись локомотив технической помощи и пассажирский поезд.
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