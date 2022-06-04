Ереван, , 00:31 — REGNUM По меньшей мере 11 человек были задержаны после столкновений с полицейскими в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что демонстранты не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, применили насилие в отношении стражей порядка, а также кидали в них бутылки, камни и металлические предметы.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Столкновения произошли на акции протеста, участники которой потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что сторонники движения «Сопротивление» пришли к зданию правительства Армении и попытались заблокировать его.

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