4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы Чечни о том, что руководство Министерства обороны РФ поставило новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые её ускорят.

Тимур Кондратьев, , 08:42 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках военной спецоперации России на Украине, которые ускорят её темпы и в разы повысят эффективность наступательных манёвров, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Работайте, братья! Спецоперация будет доведена до конца. Фашизм будет побеждён», — уверен Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ускорение и повышение эффективности — это, несомненно, хорошо, но не за счёт лишних потерь со стороны военнослужащих России.

«Главное — выполнить все поставленные ранее задачи и достичь основной цели спецоперации, но с минимальными потерями. Ускорение не за счёт дополнительных жертв», — указывает Ирина П.

«Ускорения просто так нам не надо. Неважно, пусть хоть год уйдёт. Рвите бандеровцев дальше на куски, с любой скоростью. Главное, чтобы с наименьшими потерями с нашей стороны!» — просит Максим Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора лишить Украину любой коммуникации с внешними миром, чтобы нацисты более не имели возможности восполнять свои потери за счёт иностранных наёмников, а также принимать от западных хозяев вооружение.

«Мосты, эстакады, путепроводы, железнодорожные узлы нужно полностью уничтожить на границе с Европой, чтобы иностранное вооружение на Украину не поступало. А также не мешало бы всё-таки по центру принятия решения в Киеве удар нанести. А то анонсировали его месяц с лишним назад, а воз и ныне там. Наше руководство всё ещё миндальничает с укрорейхом, жалеет бандеровцев. А у наших ребят из-за этой жалости осложняется работа. Пора уже заканчивать с этой скверной практикой», — поделился своим мнением Николай С.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что до этого момента российская армия щадила своего врага, применяя минимум единиц тяжёлого вооружения и спецсредств.

«Хватит воевать «в белых перчатках» и проявлять милосердие, которое всё равно не ценят. Противник принимает гуманность за слабость и, наоборот, рвётся в бой», — отметила Светлана Ф.

«Бейте их! Ликвидируйте их всех там нафиг! Нечего их жалеть, сволочей таких, нацистских отморозков! Такая техника у нас есть — страх и ужас для врага! Давно уже пора все их позиции просто в пыль стереть!» — считает Елена Д.

Ряд пользователей указывает на то, что ускорение спецоперации может означать, что и на других участках фронта, помимо Донбасса, начнутся активные наступательные действия.

«Думаю, что можно ожидать расширения точек соприкосновения с врагом, а также наступательные действия на целом ряде направлений. Особое внимание стоит уделить южной части, где долгое время вынашивается план по захвату Одесской области. Пока что всё внимание сконцентрировано в Донбассе — самом главном и в то же время самом сложном участке. После перелома на этом направлении стоит ждать решительного ускорения хода спецоперации», — написал Александр С.

Напомним, 3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках военной спецоперации России на Украине, которые ускорят её темпы и в разы повысят эффективность наступательных манёвров.