Загреб, , 00:13 — REGNUM 3 июня сборная Австрии в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА одержала крупную победу над сборной Хорватии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0. Встреча проходила в Осиеке на стадионе «Градски».

Лука Модрич Светлана Бекетова

Забитыми мячами в составе гостей отметились Марко Арнаутович (41’ Карим Онисиво), Михаиэль Грегорич (54’ Максимилиан Вебер) и Марсель Забитцер (57’ Максимилиан Вебер).

Желтые карточки получили Ксавер Шлагер и Дуйе Чалета-Цар. На матче работала английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Нил Дэвис.

Статистика матча (Хорватия/Австрия)

Удары 13/13

Удары в створ 4/8

Владение 58%/42%

Угловые 7/4

Нарушения 10/7

Сборная Австрии, одержав первую победу и набрав три очка, заняла первую позицию в турнирной таблице группы 1. Сборная Хорватии без очков опустилась на последнее место.