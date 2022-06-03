Австрия разгромила Хорватию в матче первого тура Лиги Наций
Загреб, 4 июня, 2022, 00:13 — ИА Регнум. 3 июня сборная Австрии в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА одержала крупную победу над сборной Хорватии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0. Встреча проходила в Осиеке на стадионе «Градски».
Забитыми мячами в составе гостей отметились Марко Арнаутович (41’ Карим Онисиво), Михаиэль Грегорич (54’ Максимилиан Вебер) и Марсель Забитцер (57’ Максимилиан Вебер).
Желтые карточки получили Ксавер Шлагер и Дуйе Чалета-Цар. На матче работала английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Нил Дэвис.
Статистика матча (Хорватия/Австрия)
Удары 13/13
Удары в створ 4/8
Владение 58%/42%
Угловые 7/4
Нарушения 10/7
Сборная Австрии, одержав первую победу и набрав три очка, заняла первую позицию в турнирной таблице группы 1. Сборная Хорватии без очков опустилась на последнее место.