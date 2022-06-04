Париж, , 00:07 — REGNUM Сегодня, 3 июня, сборная Дании в мачте первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА одержала волевую победу над сборной Франции со счетом 2:1. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Первый мяч на 51-й минуте встречи забил 34-летний нападающий сборной Франции Карим Бензема после передачи Кристофера Нкунку — 1:0. Через семнадцать минут форвард «Трабзонспроа» Андреас Корнелиус восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Корнелиус оформил дубль и принес датчанам первую победу.

На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

Составы команд:

Франция: Уго Льорис, Люка Эрнандес, Рафаэл Варан (Вильям Салиба, 61’), Жюль Кунде (Мусса Диаби, 90’), Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Н’Голо Канте, Антуан Гризманн (Адриен Рабьо, 78’), Кингсли Коман (Жонатан Клосс, 90’), Килиан Мбаппе (Кристофер Нкунку, 46’), Карим Бензема.

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор (Расмус Кристенсен, 60’), Виктор Нельссон, Йоаким Мэле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 85’), Даниэль Васс (Миккель Дамсгор, 60’), Пьер-Эмиль Хейбьерг, Кристиан Эриксен, Андрес Сков Ольсен (Мартин Брэйтуэйт, 84’), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 60’).