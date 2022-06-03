Брюссель, , 23:59 — REGNUM 3 июня в Брюсселе на «Стадионе короля Бодуэна» сборная Бельгии по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА крупно уступила сборной Нидерландов. Основное время встречи завершилось со счетом 1:4.

Матейс де Лигт Ajax.nl

Забитыми мячами в составе гостей отметились Стевен Бергвейн (40’ Френки де Йонг), Мемфис Депай (51’ Стивен Бергейст, 65’ Дэйли Блинд) и Дензел Думфрис (61’ Дэйли Блинд). Единственный гол сборной Бельгии на 90+3-й минуте встречи забил нападающий «Челси» Миши Батшуайи.

Статистика матча (Бельгия/Нидерланды)

Удары 13/16

Удары в створ 6/8

Владение 51%/49%

Угловые 10/4

Нарушения 6/14

Составы команд:

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Витсель (Баштуайи, 67’), Де Брёйне, Менье (Карраско, 67’), Ванакен (Онана, 46’), Кастань, Лукаку (Троссард, 27’), Азар (Мертенс, 46’).

Нидерланды: Силлессен, Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74’), Блинд, де Йонг, Думфрис, Классен, Бергейс (Копмейнерс, 83’), Бергвейн, Депай.

Сборная Нидерландов, одержав первую победу и набрав три очка, поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы. Сборная Бельгии без очков опустилась на последнее место.