Чечня, 5 марта, 2005, 01:34 — ИА Регнум. Федеральная целевая программа восстановления социальной и экономической сферы Чеченской Республики на 2005 год, которая теперь называется Федеральной адресной инвестиционной программой, утверждена, сообщает "Грозный-информ". По мнению специалистов УФКП "Дирекция", ее реализация не приведет к результатам, которых от нее ожидают.

В целом программа была рассчитана на то, чтобы максимально уменьшить количество незавершенных объектов. Однако денежные суммы, заложенные в программу для завершения работ на объектах, рассчитывались по проектам, разработанным еще в 2001-2002 гг. С тех пор в результате инфляции сметная стоимость объектов выросла почти в два раза.

"Дирекция" за два месяца пересчитала смету на все восстанавливающиеся объекты и сделала вывод: средств, заложенных в программу, недостаточно, чтобы завершить восстановление объектов. Руководство "Дирекции" выдвинуло свои предложения по корректировке программы и перераспределению средств для получения более высокого результата. Корректировка программы намечена на апрель текущего года.