Москва, 3 июня, 2022, 23:45 — ИА Регнум. 3 июня агент 28-летнего российского центрального защитника Ильи Кутепова Дамиано Драго рассказал о будущем футболиста после его ухода из московского «Спартака».

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

«Илья полностью здоров. Еще в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер «Спартака». Сейчас Илья в медицинском центре «Изокинетик». Сейчас у нас есть интерес от клубов из России и Турции, мы ведем переговоры», — цитирует Драго издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Илья Кутепов принял участие лишь в четырех матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями.