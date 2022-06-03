Горловка, ДНР, , 23:40 — REGNUM Горловский район ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 3 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:00 мск посёлок шахты Кочегарка в Горловке украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Новгородское, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 16:40 мск ВСУ со стороны Новгородского обстреляли посёлок Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 18:00 мск (восемь снарядов) и в 19:45 мск (шесть снарядов).

В 17:40 мск ВСУ обстреляли посёлок Озеряновка, выпустив со стороны Новгородского шесть снарядов калибра 122 мм. В 18:05 мск с этих же позиций обстреляли посёлок Михайловка (восемь снарядов) и посёлок Железная Балка (семь гранат из СПГ). В 18:35 мск — посёлок Байрак, выпущено десять мин калибра 82 мм.

В 18:15 мск посёлок шахты Изотова украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Майорск, выпустив три гранаты из СПГ. В 20:50 мск ВСУ со стороны населённого пункта Курдюмовка выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.

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