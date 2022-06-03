Ижевск, 3 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Жительница Воткинска обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Администрация правительства Кемеровской области Z

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный местный житель. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ») и по ст. 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Судебное заседание по данному делу назначено на 9 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что данное противоправное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии привлекли к административной ответственности 62-летнего жителя Сарапульского района по статье о дискредитации использования Вооруженных сил России. В течение около 1,5 месяцев мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей более 20 видеоматериалов, публичное демонстрирование которых запрещено, а также дискредитирующих использование Вооруженных Сил России.

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