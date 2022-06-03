Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах клуба с «Аланией» на предмет трансфера 25-летнего российского голкипера Ростислава Солдатенко.

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«Переговоры с «Аланией» не ведутся», — цитирует Медведева издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Александр Солдатенко принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 34 мяча. Десять раз вратарю удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Солдатенко выступает за «Аланию» с 12 июля 2019 года после перехода из футбольного клуба «Сочи». На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро, а соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.