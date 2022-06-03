Мехико, 3 июня, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор примет решение о своём участии в предстоящем Саммите Америк в США в зависимости от шагов Вашингтона, заявил 3 июня мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

Barney Moss Мексика

«Если США пригласят всех, то наш президент будет участвовать, если нет, то он уже обозначил свою позицию. Посмотрим, какое решение примут США, сейчас мяч на их стороне», — заявил глава МИД Мексики.

Напомним, на данный момент известно о вероятности отказа участвовать в Саммите Америк президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару.

По мнению The New York Times, такое развитие событий сильно ударит по внутриполитическим позициям нынешней администрации Белого дома.