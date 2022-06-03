Милан, Италия, , 23:24 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини действительно встречался с послом России в Италии Сергеем Разовым и, если это будет нужно для «подготовки переговоров о мире», встретится вновь, такое заявление политик сделал 3 июня.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Он выразил удивление, что, по данным СМИ, итальянские спецслужбы следят за его встречами, и отметил, что не скрывает своих переговоров и что у сотрудников спецслужб наверняка есть более важные дела.

Другую часть информации из той же публикации Corriere della Sera (о том, что за его встречами с российским послом следили не только итальянские, но и американские спецслужбы), Сальвини комментировать не стал.

Как сообщалось ранее, Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву ит предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия — стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции лидер «Лиги» эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым — Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».