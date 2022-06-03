Ижевск, , 23:24 — REGNUM С 4 июня в Удмуртии запускаются мультимодальные перевозки по трем направлениям.

Ночной Ижевск Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

В рамках соглашения c АНО «Единая транспортная дирекция» организованы перевозки от железнодорожного вокзала Ижевска в Воткинск, Глазов и Уву. Это позволит пассажирам сократить время в пути, расстояние и количество пересадок за счет максимально удобной стыковки между различными видами транспорта.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО «Федеральная пассажирская компания», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД».

По словам главы минтранса республики Алексей Горбачева, в дальнейшем планируется расширять географию мультимодальных перевозок и на другие населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая транспортная дирекция» уже заключила соглашение с 14 регионами России. С 2014 года организованы мультимодальные перевозки в интересах туристических зон Крыма и Абхазии, Калининградской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Соглашение с правительством Удмуртии было подписано в октябре 2021 года.