Рим, , 23:24 — REGNUM 33-летний армянский атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян согласился перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента. Об этом 3 июня сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Генрих Мхитарян Facebook.com/HenrikhMkh

Текущее соглашение Мхитаряна с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2022 года. Футболист бесплатно перейдет в «Интер» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Генрих Мхитарян принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами, став тем самым вторым ассистентом команды в сезоне.

Мхитарян выступал за «Рому» с 2 сентября 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Спустя сезон армянский полузащитник перешел в стан «волков» на правах свободного агента.