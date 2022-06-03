3 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:34 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп пообещал «бороться еще упорнее» после того, как присяжные в Вашингтоне признали адвоката президентской кампании Хиллари Клинтон невиновным в введении в заблуждение ФБР ради очернения репутации Трампа. После этого лидер Республиканской партии заявил, что «если мы не победим, наша страна будет разрушена».

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Работавший на Клинтон во время ее президентской кампании адвокат Майкл Сассман обвинялся в том, что он солгал, когда заявил, что в 2016 году не представлял никаких клиентов. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в сентябре 2016 года он провел частную встречу с главным юрисконсультом ФБР Джеймсом Бейкером, чтобы передать бюро ныне опровергнутую информацию о том, что Трамп якобы тайно общался с представителями российского «Альфа-банка».

«Они шпионили за моей кампанией. Их поймали. Если бы это сделал республиканец, и его вина была бы доказана, это фактически стало бы смертным приговором», — сказал Трамп в эксклюзивном интервью для Fox News Digital.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Голосовали бы вы за Трампа или нет — это второстепенно. Дело в том, что он и его кампания были объектом заговора — за ними незаконно шпионили, прослушивали телефонные разговоры и мошеннически получали ордера на досмотр. Уровень коррупции, существующий в нашем правительстве и политике, просто поражает», — пишет point2note.

«И все же ничего не будет сделано с этим. Я потерял всякую надежду на наши суды», — отвечает ctryboy.

«Не будет иметь значения, кто будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, если мы не остановим фальсификацию выборов демократами», — предупреждает taxpayer560 000 000.

«Были моменты, когда мне хотелось, чтобы Трамп сбавил обороты своей риторики, но потом я вспоминал, что он и его семья были жертвами постоянной клеветы. Я левый либертарианец, который не может не гордиться президентом Трампом и тем фактом, что он встал на защиту американцев. Этого так не хватает нынешней администрации. Я с нетерпением буду ждать второго срока Трампа», — указывает rbh25.

«Я голосовал за Трампа дважды и буду голосовать снова, если он станет кандидатом в 2024 году», — пишет Mowerman.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Независимо от того, победит он или нет, кампания Трампа обеспечит направление, в котором эта страна отчаянно нуждается. Я не могу придумать лучшей модели для управления этой страной. Тот факт, что он пережил полный судебный пресс, направленный на его уничтожение со стороны установленных коррумпированных властей в Вашингтоне и информационных агентств по всему миру, сам по себе является невероятным достижением», — вспоминает josh2024.

«Хотя следующие несколько лет будут по-прежнему болезненными, Джо Байден оказывается именно тем сигналом тревоги, который был необходим Америке. Спасибо, Джо, что показал, насколько ужасна для страны программа демократов. Дальше мы сами разберемся», — комментирует AuntTeefa.

«Единственный шанс демократов победить на выборах — это шпионить за кандидатом-соперником или сфальсифицировать выборы», — отмечает displayname128 273 635.

«Спустя почти два года расследование Мюллера, на которое было потрачено более 30 миллионов долларов, не дало никаких доказательств преступного сговора или координации между кампанией Трампа и российскими официальными лицами во время президентских выборов 2016 года. Это потому, что это была мистификация, созданная демократами, чтобы попытаться украсть выборы. Когда это не сработало, они сфальсифицировали следующие выборы», — уверен displayname128 273 635.

Напомним, что 20 мая бывший помощник Клинтон Робби Мук дал показания в рамках уголовного процесса, заявив, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и дискредитирующих сведений о Трампе в СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией якобы с целью повлиять на президентские выборы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 по 2019 год расследование бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы обошлось американским налогоплательщикам в $31,6 млн.