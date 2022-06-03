Берлин, 3 июня, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 июня объявил о предстоящем на будущей неделе туре по Балканам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик побывает в Белграде, Приштине, Солониках, Скопье и Софии.

Тур начнется с Сербии, куда политик прибудет 10 июня. В тот же день Шольц намерен быть и в Косово.

Всего тур продлится два дня. Затем по приглашению греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса политик прибудет в Солоники, где поучаствует в заседании процесса сотрудничества для Юго-Восточной Европы. 11 июня Шольц посетит Северную Македонию и Болгарию.