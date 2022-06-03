Москва, , 23:14 — REGNUM Казачье образование помогает молодёжи найти жизненные ориентиры и реализовать свой потенциал во благо общества. Такого мнения придерживается атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Воспитывать поколение, которое станет в будущем настоящими гражданами нашей страны, — для казачьего образования задача номер один. Если раньше молодого человека воспитывали семья, школа, улица, то сейчас — интернет заменяет живое слово, общение. И незрелый, без нравственных и духовных ориентиров молодой человек легко попадает под влияние ложных ценностей, эгоизма и потребительства, у них отсутствуют знания и уважение к родной истории, родителям, старшему поколению», — считает казачий генерал.

Начиная с детского сада, с детьми занимаются казаки-наставники, которые знают историю, участвовали в локальных военных конфликтах и обороне Крыма. Немаловажным является то, что дети воспитываются на основе православного мировоззрения. Именно православная вера всегда была и остаётся стержнем казачества, его духовно-нравственной основой.

Ученики казачьих школ, воспитанники казачьих кадетских корпусов и студенты казачьих вузов получают главное: жизненные ориентиры, которые позволят выбрать правильный путь, реализовать свой потенциал во благо общества, уверен атаман Всероссийского казачьего общества. Ребята изучают историю казачества, его культуру и традиции, у них пробуждается любовь к Родине. Смолоду они учатся взаимовыручке и поддержке сверстников, уважению старших.

«В каждом казачьем классе, школе, кадетском корпусе есть атаман. Это лидеры, которых не назначают, а выбирают. Это будущие атаманы первичных казачьих обществ России. Для нас это важно потому, что президентом России в Стратегии [государственной политики России в отношении российского казачества на 2021–2030 годы] впервые поставлена задача подготовки кадрового резерва казачьих обществ», — отметил Николай Долуда.