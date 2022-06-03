Ижевск, 3 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сказал, что закрытия производственной площадки АвтоВАЗа в Ижевске не допустят. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

(сс) Alexander Ermolaev Ижевск

Он отметил, что работает в постоянном контакте с новым директором предприятия Максимом Соколовым, а министр промышленности и торговли России возглавляет совет директоров АвтоВАЗа.

«Сейчас идет работа по определению того, какие объемы работ и модели будут выпускать в Ижевске в связи с использованием импортных компонентов», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, альтернативные комплектующие начал использовать АвтоВАЗ при сборке автомобилей. Отмечается, что с 25 по 28 апреля было собрано 1200 товарных автомобилей Lada Granta, при этом в дневную смену при сборке впервые применяли фары головного света от нового поставщика из Казахстана. Эта информация носит предварительный характер.

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