Донецк, , 23:15 — REGNUM Множественным обстрелам подвергли вечером 3 июня украинские вооружённые формирования столицу ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

В 16:28 мск Калининский и Будёновский районы Донецка ВСУ обстреляли из БМ-21 «Град» со стороны населённого пункта Авдеевка. Было выпущено 15 ракет. В 16:54 мск по Калининскому району ВСУ выпустили пять ракет.

В 17:58 мск посёлок шахты «Трудовская» в Донецке был обстрелян украинскими боевиками из артиллерии со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено 18 снарядов калибра 155 мм.

В 18:09 мск ВСУ обстреляли Будёновский район Донецка со стороны Авдеевки, выпустив два снаряда калибра 155 мм.

В 18:19 мск Ленинский район Донецка, совхоз Широкий и пруды Кирша украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Новомихайловка, выпустив две ракеты из БМ-21 «Град». Обстрел повторился в 18:26 мск (три ракеты).

В 19:16 мск Петровский район украинские боевики обстреляли со стороны Красногоровки, выпустив 16 снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 20:19 мск (шесть снарядов) и в 22:58 мск (десять снарядов калибра 152 мм).

В 20:30 и в 22:30 мск Куйбышевский район столицы ДНР украинские боевики обстреляли со стороны Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм. Выпущено десять снарядов.

В 20:40 и в 22:35 мск украинские боевики обстреляли со стороны Авдеевки Киевский район Донецка: выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 22:35 мск посёлок шахты «Трудовская» украинские вооружённые формирования обстреляли из БМ-21 «Град» со стороны населённого пункта Георгиевка, выпустив 40 ракет.

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