Йошкар-Ола, , 23:02 — REGNUM В Марий Эл на фоне улучшения эпидемической обстановки отменяется обязательный масочный режим. Об этом сообщил в своем telegram-канале врио главы республики Юрий Зайцев. Он подчеркнул, что это решение — долгожданное.

Масочный режим Sev.gov.ru

При этом Зайцев отметил, что жителям республики все равно рекомендуется носить защитные маски в общественном транспорте, в медицинских организациях, аптеках, магазинах и местах массового скопления людей.

Соответствующий указ врио главы региона подписал 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательный масочный режим отменили власти Мордовии и Удмуртии. При этом рекомендации по ношению защитных масок в местах массового скопления граждан сохраняются везде.