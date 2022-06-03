Париж, 3 июня, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Аргентинский главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино покинет парижский клуб в ближайшие часы. Об этом 3 июня сообщило издание Le Parisien.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

По информации источника, клуб в ближайшее время расторгнет с 50-летним аргентинцем контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/23. Сотрудничество будет прекращено досрочно.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев четыре поражения и набрав 86 очков, стал чемпионом. В Лиге Чемпионов УЕФА парижский клуб потерпел поражение от мадридского «Реала» с общим счетом 3:2 на стадии 1/8 финала плей-офф.