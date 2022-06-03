Приштина, Сербия, 3 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Полиция Косово 3 июня арестовала гражданина Сербии по обвинению в преступлениях против мирного албанского населения, совершенных в период Косовской войны.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, преступления были совершены в Истоге и Гуракоце в марте–мае 1998 года.

Решением прокуратуры обвиняемый был присужден к заключению под стражу в качестве меры пресечения.