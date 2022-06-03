Мадрид, 3 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport.es, мадридский «Реал» готов расстаться с 26-летний французским фланговым защитником Ферланом Менди в грядущее летнее трансферное окно.

Мадридский «Реал»

Текущее соглашение Менли со «сливочными» рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ферлан Менди принял участие в 22-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Ферлан Менди выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из «Лиона» за 48 миллионов евро.